Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Зайцевого

Від початку поточної доби втрат серед українських військових немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі від початку поточної доби, 27 травня, станом на 12-ту годину, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута.

Зокрема, о пів на 6 ранку понад півгодини противник з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював українські позиції поблизу населеного пункту Зайцеве.

Своєю чергою, з 8.45 до 9.20 окупанти з боку шахти Гагаріна з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі Південного.

“Жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь уточнюються”, – зазначив Праута.

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Як повідомлялося, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.

Джерело: Тиждень.ua

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