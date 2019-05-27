Змінюють курс: новий президент Литви має намір переглянути відносини з Росією

У Литві завершилися вибори президента. Новообраним главою держави став економіст Гітанас Науседа. Він вже попередив, що після прийняття ним повноважень у Литві відбудуться кардинальні зміни. В тому числі і щодо Росії.

Науседа повідомив, що буде прагнути домовлятися з Москвою і вирішувати питання дипломатично. Однак це буде залежати від ситуації на Україні. Якщо там нічого не зміниться, то й розраховувати на «потепління» у відносинах з Росією не варто. Новий президент підкреслив, що бачить в діях Росії агресію.

В цілому Науседа не проти діалогу з Москвою, але поки намірів організувати зустріч з російським лідером не має. Новий лідер Литви зробив акцент на тому, що Литва буде тримати курс на більш тісну взаємодію з НАТО і США.

Керівник Російської асоціації прибалтійських досліджень, доктор економічних наук Микола Межевич висловив думку, що політика Литви щодо Росії з приходом Науседи буде вкрай обережною.

Науседа також зазначив, що Литва продовжить відстоювати свої принципи щодо України, але це не завадить Вільнюсу піти на контакт з Москвою, наприклад, в економічній сфері.