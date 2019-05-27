Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня поточного року, – віце-президент Єврокомісії Шефчович

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович заявив, що першочерговими завданнями для нової української влади стане реалізація реформ у сфері економіки і енергетики, і зокрема швидка лібералізація ринку електричної енергії.

«Надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня заробив лібералізований ринок електроенергії», — підкреслив європейський чиновник.

Шефчович також зазначив, що збирається найближчим часом обговорити ці питання з новим Президентом України Володимиром Зеленським.

«Я вже мав можливість обговорити ці питання з прем’єр-міністром, з українською владою, і трохи пізніше буду мати можливість говорити на цю тему з його високоповажністю Президентом України», — підкреслив чиновник.

Він додав, що від того, наскільки успішно Україні вдасться впровадити економічні реформи та реформи у сфері енергетики залежатиме, чи отримає вона черговий транш макрофінансової допомоги від західних партнерів.

«У цьому відношенні у президента буде дуже швидкий старт, тому що вже на цьому тижні в Україну прибуває місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Європейського Союзу (ЄС), де дискусія зосередиться на питаннях економіки. Ми всі віримо в те, що ці переговори пройдуть успішно, оскільки саме від успіху цих реформ залежить, чи буде програма МВФ, і, відповідно, зможе ЄС надати Україні макрофінансову допомогу, яка є виключно важливою для фінансової стабільності України», — зазначив віце-президент Єврокомісії.