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Патріарх Кирило сподівається, що при Зеленском УПЦ МП більше не будуть гнобити

27.05.2019

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило сподівається на припинення гонінь на віруючих Української православної церкви при новому президенті України Володимира Зеленском.

Про це він сказав на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дуньей Міятович в понеділок у Страсбурзі.

За його словами, зміна президента України є важливою подією, так як воно може посприяти зміні політики держави в області церкви.

«Колишня влада відкрито встала на шлях утиски людей за релігійним принципом… Сподіваємося, що з приходом нового президента ці зловживання припиняться», — сказав Кирило.

Разом з тим патріарх поскаржився на два дискримінаційних закону, один з яких забороняє УПЦ МП носити назву «УПЦ», а другий нібито проти волі місцевих громад переводить її парафії під юрисдикцію нової Православної церкви України.

«У нас багато відео, коли людей просто б’ють здорові, міцні хлопці. А потім оголошується про зміну юрисдикції громади», — стверджує глава РПЦ.

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