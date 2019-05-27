Чергова спроба Дмитра Святаша втекти за кордон зазнала фіаско

Як повідомлялося раніше, після зміни влади, народний депутат від партії «Відродження» Дмитро Святаш намагається втекти за межі України.

Оскільки перша спроба втечі не вдалася, Святаш почав блефувати, залякуючи суддів і прокурорів своєї уявної підтримкою Володимира Зеленського та команди «ЗЕ» для вирішення своїх особистих проблем, так і проблем ГК «АІС».

Як повідомляють близько судові кола, кожне судове засідання, на якому розглядається питання про скасування обмеження виїзду Святашу, супроводжується присутністю в залі судових засідань молодих людей спортивної зовнішності, які намагаються чинити моральний тиск на суд.

Як стало відомо з офіційного веб-порталу судової влади. Наступне засідання, на якому буде розглядатися питання про скасування політику заборони на право виїзду за кордон, відбудеться 29.05.2019 в 15:00 (суддя доповідач Цвірюк Д. В.)

Співробітники Дзержинського районного суду Харкова повідомляють, що готуються до нової хвилі так званих “судових титушек”, яких політик використовує для надання морального тиску на суддів.

Як раніше повідомляли різні джерела, використання Дмитром Святашем силових методів для тиску на державні органи не ново. Так, після того, як стало відомо про вручення Прокуратурою міста Києва Василю Полякову повідомлення про підозру в рамках кримінальної справи № 12013110000001043 за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Укрсиббанку в розмірі $100 млн., Дмитро Святаш особисто з’явився в прокуратуру і влаштувавши погром погрожував «сгнобить прокурорів в ім’я нової зеленої влади».