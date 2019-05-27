«Йому палець в рот не треба класти»: Коломойський назвав Зеленського «зубастим» і цинічним

Олігарх Ігор Коломойський розповів, коли познайомився з Володимиром Зеленським і яким вважає його людиною.

В інтерв’ю «Українській правді» Коломойський назвав нинішнього президента «зубастим», але веселою людиною.

«Я вважаю, що у нас дуже хороші відносини. Але вони утворилися протягом якогось тривалого терміну, останніх 7 років спілкування на тлі їх виробництва (студії “Квартал 95″ – ред.) контенту, який транслювався у нас”, — зазначив олігарх.

Він розповів, що познайомився з Зеленським приблизно в період з 2008 по 2009 рік. Тоді він не виступав, а був десь разом з Коломойським в якості гостя. Показав себе, як людину з неймовірним почуттям гумору.

«Він дуже жвавий, веселий, з хорошою реакцією. З ним треба бути на одній хвилі, можна відстати. Ми теж вміємо пожартувати, але він на голову вище, він професіонал», — сказав Коломойський.

При цьому він назвав його «дуже зубастим», а на питання, цинічний чи Зеленський, Коломойський відповів: «Дуже. З ним палець в рот не треба класти. Ніяких сентиментів. Якщо повинен, то повинен. Ніяких розмов, поблажок».

У ході бесіди олігарх згадав, що з Зеленським його познайомив Тимур Миндич, який нині є співвласником студії «Квартал 95».

«Ще якесь відношення до знайомства мав Юрій Борисов. Він з Фірташем працював, був директором «Укргазвидобування» за часів Януковича», — згадав Коломойський.

Також він прокоментував думку, що Зеленський нібито віддаляється від нього.

«Тому що громадську думку, журналісти і все інше. Я думаю, що це не на користь. Немає питань. Ми готові до такого повороту подій. Але без образ, я не ображаюся», — додав олігарх.