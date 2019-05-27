Чоловік вбив знайомого сокирою і закопав труп на подвір’ї

На Рівненщині чоловік у ході застілля посперечався зі знайомим, згодом сварка переросла у конфлікт, внаслідок якого один з учасників забив іншого до смерті, а труп сховав на подвір’ї власного будинку. Про це повідомляє прес-служба поліції області

Ще 23 травня 36-річна жителька села Гайки, повідомила до поліції, що кілька днів тому її 35-річний брат пішов з дому і місце його перебування невідоме.

Поліцейські у рамках кримінального провадження розпочали пошуки зниклого чоловіка. Учора, 26 травня, сестра розшукуваного навідалася до знайомого, з яким брат час від часу влаштовував застілля. Коли жінка виявила на його подвір’ї взуття брата, запідозрила недобре та одразу викликала поліцію.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група Радивилівського відділення та поліцейські області. Правоохоронці встановили, що 17 травня пізно ввечері 35-річний житель села Гайки навідався у гості до свого 40-річного знайомого із сусіднього села Ситне. Разом сіли випивати, а через деякий час між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар обухом сокири двічі вдарив свого гостя по голові. Коли ж зрозумів, що той не подає ознак життя, вкинув тіло у яму на присадибній ділянці. Загиблого присипав та прикрив гіллям.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до санкції інкримінованої 40-річному чоловіку статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 15 років.