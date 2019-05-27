Коломойскому нужен дефолт: украинцам – нет

В воскресенье, 26 мая уважаемое британское издание Financial Times опубликовало интервью с олигархом Игорем Коломойским под заголовком “Украинский олигарх призывает Зеленского объявить дефолт по долгам”. Это был тревожный знак для иностранных инвесторов и кредиторов, поскольку и на Западе считают, что новоизбранный президент протеже Коломойского (особенно в свете назначения Андрея Богдана главой АП). Но поможет ли дефолт стать Украине лучше? И как это отразится на обычном обывателе нашей страны?

Что такое дефолт?

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Это невыполнение договора займа, то есть несвоевременная оплата процентов или основного долга по долговым обязательствам. Украинский олигарх предлагает президенту объявить дефолт по внешним обязательствам. То есть перед МВФ, ЕБРР, ЕС, США и правительствами других стран, у которых Украина брала взаймы.

Коломойский говорит, что украинцы устали от МВФ

Олигарх считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ. Неизвестно, правда, на какие социологические исследования он ссылается.

И даже если усталость от кредитов у некоторых украинцев имеется, то стоит понимать угрозы в случае отказа от выплаты долгов. Но об этом позже.

“По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины”, – сказал в интервью Коломойский.

Фото: Игорь Коломойский

Издание Financial Times напоминает, что в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно. Де-факто это не был дефолт, а временная просрочка.

Олигарх полагает, что в дефолте нет ничего страшного: “Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали”.

Отказ от выплаты долгов перед кредиторами влечет за собой цепочку событий:

Останавливает иностранные инвестиции

В прошлом году инвестиции в Украину составили 2,35 миллиарда долларов. Это сравнительно немного, если учесть переводы заробитчан, которые за аналогичный период составили 11 миллиардов долларов. Выходит, что главный украинский инвестор – граждане, работающие за границей. Но беда в следующем.

Инвесторы продают свои активы в Украине

“Когда страна объявляет дефолт – новые инвесторы не приходят, а старые убегают. В случае дефолта инвесторы, которые покупают внутренний госдолг в гривне – продают его по любой цене и уходят из страны”, – объясняет Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Фурса подчеркивает, что эти факторы неизбежно приведут к девальвации гривны. На этом также акцентирует внимание экономический эксперт, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

“Уход инвесторов приводит к ухудшению курса национальной валюты, потому что сбрасывают гривневые активы. Соответственно, отсутствие притока новых инвесторов не пополняет валютный баланс, что приводит к девальвации национальной валюты”, – говорит он.

Дефицит бюджета нечем покрывать

Уже идет 11-ый год, как Украина имеет отрицательное сальдо доходов/расходов. В прошлом году дефицит бюджета составил 59 млрд гривен (1,66% ВВП). Этот недостаток восполнялся за счет внешних кредиторов и размещения гособлигация на рынке.

“В случае дефолта Украина не сможет выходить на внешние рынки заимствования, а это необходимо делать, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Как следствие, возникает необходимость более жесткого подхода к бюджетным расходам, то есть их сжатие. Люди, которые работают в бюджетной сфере и получают социальные выплаты – обязательно столкнутся с тем, что государство будет в состоянии выделить меньше денег на их потребности”, – объясняет Ярослав Жалило.

Как скажется дефолт на обычных украинцах?

Иллюстративное фото

Резкий рост цен, потеря работы, падение доходов, обесценивание депозитов – небольшой список неприятных вещей, которые грозят обычному украинскому обывателю в случае дефолта.

Рост цен будет обусловлен падением курса национальной валюты. Девальвацию гривны украинцы уже пережили в 1998, 2008 и 2014 годах, и сопутствующий рост потребительских цен прекрасно помнят. Привязку украинской валюты к ценам в долларах никто не отменял и не отменит.

Отсутствие инвестиций также отрицательно влияет на количество рабочих мест.

“Инвестиционные проекты в случае дефолта замораживаются и возвращаются очень не скоро”, – утверждает Сергей Фурса.

С депозитами в банках также проблемная ситуация. В случае дефолта и последующей девальвации украинской валюты, гривневые депозиты украинцев значительно потеряют в цене по отношению к иностранным валютам, отмечают эксперты.

Люди с долларовыми депозитами, по идее, не должны пострадать. Однако экономисты приводят заграничные примеры:

“Риск потери долларовых депозитов зависит от глубины падения. Опыт Аргентины показывает, что однажды все депозиты в долларах в одну ночь были переведены в песо (валюта Аргентины – ред.) по курсу, который определяли совсем не собственники депозитов”, – подчеркивает Фурса.

Напомним, Аргентина пережила дефолт в 2001 и 2014 годах. Здесь также стоит вспомнить слова Игоря Коломойского о том, что в Аргентине долг реструктуризировали и страна пережила.

В то же время, страна пережила две девальвации, а население потеряло свои депозитные деньги из-за хитрого правительства. Нужен ли Украине подобный (очередной) опыт? Вопрос риторический.

Также стоит отметить, что разговоры в прессе о дефолте уже отрицательно влияют на украинскую экономику. В особенности, когда об этом пишут на Financial Times.

Фото: газета Financial Times

“Разговоры о вероятности подобных шагов в информационном пространстве уже начинают ухудшать имидж страны в глазах иностранных инвесторов. Они начинают порождать ощущение риска”, – подчеркивает Ярослав Жалило.

“У нас на начало мая 40 миллиардов гривневых облигаций внутреннего госзайма принадлежали нерезидентам, которые вложились в нашу валюту, потому что рассчитывали на высокую доходность и стабильность курса гривны. И если в информационном поле формируется ожидание девальвации, это может спровоцировать сброс иностранных ценных бумаг”, – резюмирует заместитель директора Национального института стратегических исследований, говоря о рисках дефолта.

Кому выгоден дефолт?

Если взять все факторы воедино, то дефолт явно не поспособствует улучшению жизни обычного украинца. Более того, гражданин лишь пострадает от этой инициативы. Однако в прекрасном положении окажутся большие бизнес-группы.

Инвесторы начнут продавать активы в спешке, что позволит заинтересованным местным бизнесменам приобрести их по более выгодной цене.

Фото: украинские олигархи

“Если у человека деньги не в украинском банке, а в оффшорке, то дефолт, теоретически, может быть для него хорош. Через десят лет он станет гораздо богаче и тогда это отыграется”, – отмечает Сергей Фурса.

Экономический эксперт уверен, что дефолт лишь усилит влияние больших бизнес-групп и ударит по малому и среднему бизнесу.

“Подобные процессы всегда наиболее жестко ударяют по малому бизнесу, потому что у него меньший запас прочности. В свою очередь, крупные компании защищены тем, что их активы часто находятся вне территории страны”, – информирует Ярослав Жалило.

Жалило также не отрицает, что не только Коломойский может быть заинтересован в дефолте, но и другие бизнес-группы.

Как обойтись без дефолта и уменьшить долговую нагрузку?

Внешний долг Украины составляет 40,18 миллиарда долларов. Из этих денег 18 млрд – льготные кредиты от международных финансовых организаций и межправительственные кредиты. Все они имеют невысокие процентные ставки, длительный график выплат и не перегружают украинскую экономику.

Остальные 22 миллиарда – это рыночные еврооблигации, проценты по которым гораздо выше, но Украине приходится их брать, чтобы оперативно латать дыры в бюджете. Это своеобразная аналогия быстрым кредитам для населения под высокие проценты, только на уровне государств. Чтобы понять “невыгодность” этих кредитов, достаточно взглянуть на следующий график:

Источник: Минфин

Как мы видим, проценты по еврооблигациям могут занимать до 60% от выплаты кредита. Но есть альтернативный выход – заимствования на условиях низких процентов у тех же международных финансовых организаций и правительств других стран.

Однако эти организации требуют реформ и прозрачности. Но эти изменения стоят комом в горле у украинской политической верхушки, контролируемой различными бизнес-группами. Поэтому доступ к таким кредитам, пока что, ограничен.

Но игра по рыночных правилах и прозрачный бизнес никогда не был интересен украинскому олигархату. И, по-видимому, он готов идти до последнего в борьбе за личное обогащение. Даже путем внушения, что дефолт – это хорошо для народа.

Время покажет, есть ли силы у новой власти защищать права граждан и не идти на поводу у олигархов. В частности, для президента Зеленского это будет тест “на Пороха”. Предыдущий гарант играл на руку олигархам (Ахметов, облэнэрго, Роттердам+), а взамен получал профит в виде влияния и поддержки на ТВ и в других отраслях.

Но будет ли заявляемое Зеленским желание изменить систему сопоставляться с реальными делами? Это мы узнаем очень скоро.

Zrada Today также связалась с Андреем Герусом, представителем президента в Кабинете министров. Однако он решительно отказался комментировать призыв Коломойского к Зеленскому относительно объявления дефолта и бросил трубку.

Максим Зайченко, журналист Zrada Today

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