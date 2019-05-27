В Турции на сигаретной фабрике произошел взрыв, есть жертвы

На сигаретной фабрике в городе Тир произошел взрыв в производственном котле, один человек погиб и один получил ранения.

Об этом сообщает издание Ватан.

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На заводе по производству сигарет в Организованной промышленной зоне Тира производственный котел взорвался сегодня с большим шумом в 09:00. Рабочие в непосредственной близости от котла погибли, а Серкан Озашчи получил ранения.Скорая помощь Озашы была доставлена ​​в 75-ю государственную больницу Тира для лечения. Полиция начала расследование инцидента.

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