Австрийскому 32-летнему канцлеру вынесли вотум недоверия

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Об этом сообщает Reuters.

Депутат от Социал-демократической партии Андреа Кунцль заявил, что в условиях правительственного кризиса Курц не смог наладить диалог с парламентскими партиями.

Президент Австрии теперь должен будет назначить канцлера, чтобы сформировать правительство, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, которые должны состояться в сентябре 2019 года.

это первый случай с 1945 года, когда парламент Австрии сместил канцлера.

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