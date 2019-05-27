2,6 млрд грн заплатить Нафтогаз за буріння свердловин на бездіяльних родовищах

Нафтогаз уклав угоду на буріння 26 свердловин на бездіяльних газових родовищах з компанією Халлібартон України. Загальна вартість угоди складає 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Зазначається, що виконання замовлення Нафтогазу призведе до збільшення обсягів українського газу на 2 мільярди кубометрів протягом 10 років.

Відповідний меморандум підписали очільники Нафтогазу, Укргазвидобування та Халлібартону. Окрім буріння свердловин, документ передбачає постачання високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення на газові родовища України.

Зазначимо, що Халлібартон — один з найбільших у світі виробників обладнання та програмного забезпечення, яке використовують для буріння свердловин та видобутку вуглеводнів.

Зазначимо, що за перші 4 місяці 2019 року обсяги видобутку газу в Україні збільшилися на 3,6%.

Також читайте: У 2018 РОЦІ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ ВСТАНОВИЛА РЕКОРД ПО БУРІННЮ СВЕРДЛОВИН

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що китайська експортна агенція надала Нафтогазу страхове покриття на 1 мільярд доларів, що дозволить Нафтогазу залучити у китайських інвесторів інвестиції на цю суму без залучення державних чи інших гарантій

Фінансування планували залучити двома траншами: на 160 мільйонів доларів та 800 мільйонів доларів. Кошти планують витратити на збільшення видобутку газу в Україні.

Зазначимо, що збільшення обсягів власного видобутку газу було однією з умов продовження контракту між урядом і чинним головою компанії Андрієм Коболєвим.

20 березня в уряді продовжили контракт з Андрієм Коболєвим на рік, але конкурс на голову компанії проведуть у 2020 році. Водночас Кабмін звузив повноваження наглядової радиНафтогазу, залишивши за собою право звільняти голову компанії (раніше це могла зробити лише наглядова рада).

Джерело: Громадське телебачення

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!