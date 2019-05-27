Яценюк каже, що дефолт — це клінічна смерть економіки 

Колишній прем’єр-міністр та лідер “Народного фронту” Арсеній Яценюк відреагував на слухи про ймовірне оголошення дефолту в Україні. Він заявляє, що це — клінічна смерть економіки.

Про це в понеділок, 27 травня Яценюк написав у своєму профілі в Facebook.

“Дефолт – це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це зростання курсу гривні, яке не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття”, – пише екс-прем’єр.

Він нагадав, що у 2014 році Україна була на межі дефолту, але не оголосила його. Тоді у державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів.

“Дефолт – це клінічна смерть економіки”, – підкреслив Яценюк

Також лідер “Народного фронту” зауважив, що необхідно, щоб президент Зеленський сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом.

“МВФ – це не благодійна організація. І коли кажуть, що МВФ чогось вимагає, – МВФ нічого не вимагає. Міжнародний валютний фонд дає гроші під 1%, на відміну від зовнішніх ринків, де ми беремо під 9-10%. На кожних 10 мільярдах доларів запозичень країна економить близько 1 мільярда доларів на рік. Це ті кошти, які ми відправляємо на армію, соціальний захист, капітальне відновлення країни”, – інформує він.

Яценюк вважає, що на даний момент немає іншої альтернативи, аніж програма з Міжнародним валютним фондом.

“Якщо у президента Зеленського є альтернатива – нехай її покаже”, – резюмував екс-прем’єр.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк був прем’єр-міністром у 2014-2016 роках.