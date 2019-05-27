Полозов: Українські моряки залишилися під арештом попри рішення Трибуналу ООН

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення захоплених біля берегів Криму українських військових “не справило жодного враження” на Московський суд

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов у Facebook.

Московський міський суд 27 травня відхилив апеляції ще чотирьох українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки і Олега Мельничука і залишив їх під вартою.

“Наші адвокати, звісно, озвучували рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня. Але жодного враження на суд це не справило. Тому що команди поки немає”, – зазначив Полозов.

Він наголосив, що постанови Лефортовського райсуду, якими морякам було подовжено терміни утримання під вартою до кінця липня, залишені без зміни, а скарги захисту – без задоволення.

Наразі відносно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції, йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права вирішив, що Росія має негайно звільнити полонених українських моряків та затримані військові судна й повернути їх Україні.

У Міністерстві закордонних прав вимагають від Росії негайно виконатирішення Міжнародного трибуналу з морського права та звільнити українських моряків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН засвідчить про готовність до припинення конфлікту з Україною.

Український суд надав дозвіл на арешт 15 російських військових, причетних до захоплення моряків у Керченській протоці.

Джерело: Еспресо TV

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