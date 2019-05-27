Нове скло тріснуло на очах у журналістів. На мосту в Києві чергове НП

На столичному мосту, який 25 травня відкрив Віталій Кличко, нове НП. Вчора на оглядових майданчиках мосту тріснули скла. Сьогодні їх замінили, і вони знову тріснули на очах у журналістів.

«Тільки що при заміні розбитого скла, ще одне скло утомилось. Ну, як таке можливо?», — пише паблік «Київ оперативний» і публікує відео.

Тріснуте скло було виявлено вчора в другій половині дня. Міст частково перекрили для руху. За версією влади, міст пошкодили невідомі вандали, які нібито стріляли по склу мосту вночі.

Однак багато хто не повірив цієї версії, оскільки з моменту нічної стрільби до виявлення пошкоджень минуло багато годин. А сьогоднішній інцидент показав, що вандали швидше за все не причому.