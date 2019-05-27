Місто атомників закликає ввести новий ринок элекроэнергии з 1 липня

Мер міста Славутич (Київська область) Юрій Фомічов заявив, що від своєчасного впровадження енергетичної реформи залежать долі десятків мільйонів українців.

Про це Фомічов повідомив у своєму листі на ім’я віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, голови профільного комітету з питань паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Верховної Ради України Олександра Домбровського та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) Оксани Кривенко.

«Старт енергетичної реформи відповідно до закону запланований на 1 липня 2019 року. Однак, зараз склалася ситуація при якій європейське майбутнє України ставиться під питання. Деякі заангажовані сторони намагаються уповільнити процес реалізації необхідних країні реформ, гальмують процес інтеграції країни в європейське співтовариство», — зазначено в листі.

«Позитивні наслідки від своєчасного початку реформи енергоринку очевидні. Готовність більшості учасників ринку діяти за новими правилами є. За два роки після прийняття закону «Про ринок електроенергії» зроблено надзвичайно багато для енергетичної безпеки і енергетичної незалежності України. Залишається зробити лише одне – об’єднатися, проявити політичну волю і завершити процес», — підкреслив Фомічов.

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» вважають недоцільним перенесення дати запуску нового ринку електроенергії. Про це йдеться в листі президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського на ім’я заступника голови парламентського комітету з питань ПЕК Олександра Домбровського.

Повномасштабний ринок електроенергії згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», имплементирующий норми третього енергопакету ЄС, повинен бути введений з 1 липня 2019 року. Міненерго, НКРЭКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.