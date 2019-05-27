Депутатом місцевої ради в німецькому містечку Кірхгаймболанден обрали 100-річну жінку

У німецькому містечку Кірхгаймболанден, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, у неділю депутатом місцевої ради обрали 100-річну колишню вчительку Лізель Гайзе.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання RP Online.

У майбутньому вона очолить фракцію “Ми за Кібо” у місцевій раді.

У центрі своєї передвиборчої кампанії Гайзе, активна плавчиня, поставила за мету знову відкрити міський басейн, який не працював у Кірхгаймболандені протягом 8 років.

В останні місяці Гайзе привернула увагу багатьох медіа. У партійному списку вона була тільки двадцятою. Однак шанована багатьма місцевими жителями колишня вчителька зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами.

Гайзе є протестанткою і протягом десятиліть була активною учасницею місцевої церковної громади. Попри свій поважний вік, досі психічно та фізично здорова жінка регулярно відвідує церковну службу.

Напередодні муніципальних і європейських виборів Лізель Гайзе підкреслювала, що вік не є перешкодою, якщо необхідно здійснити політичні та суспільні зміни. Жінка, що пережила Другу світову війну та відбудову, називає зростання націоналізму в Європі “божевіллям”.

Також Лізель Гайзе підтримує курс президента Франції Еммануеля Макрона на зближення європейських країн. “А Brexit-чиновників краще відправити на Місяць”, – цитує Гайзе видання.

Джерело: Європейська правда

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