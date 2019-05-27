«Це не коштує виїденого яйця». Стефанчук прокоментував суперечку з Парубієм

Представник діючого президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що сьогоднішній суперечку зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм на Погоджувальній раді «не варта виїденого яйця».

За його словами, деклароване повагу людської гідності повинна бути в двосторонньому порядку.

«Я прийшов сюди конструктивно налаштований, отримав 150 якихось незрозумілих мені зауважень. Я відреагував виключно з юридичної точки, на яку звернув увагу пана Парубія», — сказав Руслан Стефанчук, коментуючи сьогоднішню сварку на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Крім того він підкреслив, що це «не варта виїденого яйця», так як дуже важливо, які дії будуть зроблені найближчим часом для прийняття важливих рішень.

У видавництві наголосили, що сьогодні, 27 травня, на Погоджувальній раді Стефанчук і Парубій обмінялися колкостями.