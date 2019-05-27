«Суміш будинку Пшонки з бюджетним Версалем»: у Зеленського хочуть якнайшвидше переїхати з Банкової

Команда президента України Володимира Зеленського активно розглядає переїзд з Банкової.

За його словами, для цього команда глави держави шукає швидкий і бюджетний варіант для переїзду, в якому можна буде дотримати всі необхідні заходи безпеки. Говорячи про причини такого рішення Костюк зазначив, що працювати в будівлі на Банковій команді президента «дуже важко».

«Будівля Адміністрації президента схоже на суміш університету з будинком Пшонки і з намаганням Версаля, але трошки недороблений і бюджетного. Там завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi через безпеки», — розповів заступник глави АП.

Крім цього він підкреслив, що завжди прикриватися словом «безпека» не можна, і в XXI столітті проблем з інтернетом в АП бути не повинно.