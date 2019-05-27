Алла Пугачова прийшла на день народження дочки, не дивлячись на запрошення — це вже вдруге. Джерело, близьке до сім’ї, повідомив, що причина банальна — спадок, який нібито дочка хоче отримати, але отримає Галкін. Суперечка триває давно, Орбакайте намагається умовити маму віддати деяку нерухомість, але Алла Борисівна непохитна як скеля. Це і стало причиною сварки, яку не афішують. Втім на людях у них практично теплі стосунки.

На святі не було і Алли Пугачової. Втім, вона адресувала дочки коротке привітання на своїй сторінці в Instagram і виклала фотографію маленької Христини зі зйомок в картині «Опудало».

Не залишився осторонь і її молодий чоловік Максим Галкін. «Дорога Христина! Вітаю тебе з днем народження! Обожнюю тебе! Будь щаслива, щаслива, усміхнена! Ура!