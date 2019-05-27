Експерт пояснив причини демаршу Філарета

На думку Андрія Головачова, демарш Філарета пов’язаний з цілком конкретними причинами. Політичний експерт пояснив, чому патріарх вирішив піти на публічний конфлікт з главою ПЦУ.

Андрій Головачов, коментуючи конфлікт всередині ПЦУ, провів паралелі з бізнесом. За його словами, Філарет вирішив розірвати «угоду» злиття церков в єдину ПЦУ. В результаті розгорівся скандал, який, судячи з усього, навряд чи завершитися в найближчому майбутньому. Головна причина конфлікту в даному випадку — грубе втручання з боку держави, явно переслідує власні корисливі цілі.

Головачов нагадав, що держави у переважній більшості випадків втручається в ринок лише для того, щоб створити там монополію. Якщо говорити в цілому, то вся ця ситуація з Томосом практично нічим не відрізняється від введення Порошенко і Ахметовим схеми «Роттердам+». Як у першому, так і в другому випадку держава створила певні преференції для одного з гравців на ринку, щоб потім отримувати свої дивіденди. При цьому дані мотиви були прикриті благородними красивими обґрунтуваннями.