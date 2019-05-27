Продажі ліків в Україні ростуть на 11% щорічно, – дослідження

Середньорічний темп зростання аптечного ринку ліків в Україні за останні три роки склав 11%.

«Четвертий рік поспіль спостерігається зростання аптечного сегменту як у фізичному, так і в грошовому вираженні», — відзначають автори дослідження.

У 2014 році через українські аптеки було продано 973 млн упаковок ліків, в 2016-му – 1,115 млрд, а в 2018-му – 1,144 млрд. У грошовому вираженні ці показники склали відповідно $2,5, $2,0 і $2,7 млрд.

У довіднику підкреслюється, що аптечний сектор складає основу ринку лікарських засобів в Україні: через нього продається 87% всіх ліків в грошовому вираженні.

На госпітальному ринку лікарських засобів в Україні середньорічний темп росту за останні три роки – 7%.

У 2014 році госпітальні закупівлі ліків склали 132 млн упаковок, в 2016-му – 50 млн, а в 2018-му – 134 млн. У грошовому вираженні ці показники склали відповідно $400, $300 і $400 млн.

Автори довідника відзначають, що зростання продажів фармпродукції є світовим трендом. Якщо 10 років тому глобальні продажі лікарських засобів зростали приблизно на 15% в рік, то тепер показник зростання подвоївся. У 2016 році світовий обсяг продажів фармацевтичних препаратів склав $804 млрд, а в 2019 році очікується його зростання до $911 млрд.

«За прогнозами, глобальна річний об’єм продажу лікарських засобів до 2024 року зросте з нинішніх $911 млрд до $ 1,25 трлн. Україна стане частиною цього зростання» — прокоментував голова виконавчої ради керуючої компанії ПРАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» Дмитро Шимків.