П’яні росіяни напали на бригаду швидкої допомоги

Четверо нетверезих росіян напали на бригаду швидкої допомоги в Новочебоксарске (Чуваська Республіка). Про це повідомляється в Telegram-каналі радіостанції «Говорить Москва».

Інцидент стався 26 травня у дворі житлового будинку на вулиці Радянська, де побилися кілька чоловіків у стані алкогольного сп’яніння. На виклик приїхала швидка. Один з учасників конфлікту напав на фельдшера. Коли медичний працівник спробував зупинити нападника, в бійку включилися інші дебошири і почали бити фельдшера по голові. Побиття припинив водій швидкої, після чого хулігани втекли.

За даними джерела радіостанції в Росгвардии, всіх нападників затримали і доставили у відділення поліції, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Раніше в Златоусті п’яна компанія взяла в заручниці співробітницю швидкої допомоги, закривши її у ванній. Після того, що сталося медику знадобилася госпіталізація з-за проблем з серцем. У міністерстві розповіли, що жінка відчула сильний стрес. Після лікування вона змогла повернутися до роботи.