Люди, у яких є життєва мета, живуть довше

Автори дослідження, опублікованого в журналі JAMA Open Network, зібрали інформацію про 6985 людей у віці від 50 років, зареєстрованих в дослідженні «Здоров’я і вихід на пенсію» в США. Група заповнювала анкету в 2006 році, і середній вік учасників склав 68,6 року.

Навіщо вчені розглянули випадки смерті в групі з 2006 по 2010 рік. При цьому аналізувалися демографічний статус, сімейне положення, раса і рівень освіти. Шкідливі звички — куріння і питво — і спосіб життя в цілому також були зафіксовані. Нарешті, дані включали інформацію про наявність у учасників дослідження самоорганизующей життєвої мети.

Дані показали, що чим виразніше учасники усвідомлюють, що у них є мета в житті, тим нижче їх ризик померти. Ця закономірність зберігалася з урахуванням таких факторів як соціально-демографічний статус учасників і стан їх здоров’я.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Проте вчені не знають, звідки береться зв’язок між цілеспрямованістю і тривалістю життя. Можливо, життєва позиція та загальний стан здоров’я можуть запобігти експресію генів, пов’язаних із запаленням. Між тим, як вважають автори, відсутність життєвої мети може послабити мотивацію людини бути здоровим і активним.

«Життєву мету можна знайти в родині, на роботі, в релігії, творчості або інших областях, і тому вона доступна кожному, — сказала Селеста Чи Пірс, доцент кафедри епідеміології Школи громадської охорони здоров’я Мічиганського університету. — Ми вважаємо, що життєва мета з часом може змінитися. Існують дослідження, що дозволяють припустити, що такі види діяльності, як, наприклад, волонтерство можуть сформувати усвідомлення життєвої мети».

За матеріалами Newsweek

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