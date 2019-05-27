У Харківській області чоловік скинув з четвертого поверху після сварки з дружиною

У лікарні Ізюму Харківської області госпіталізували 39-річного чоловіка у важкому стані, який впав з висоти 4 поверху. Від отриманих травм потерпілий помер у реанімації.

За даними слідства, чоловік посварився з дружиною, піднявся на останній поверх недобудованого будинку і заявив, що зараз скинутися вниз.

Він повис на руках і через кілька хвилин спробував вибратися на гору, але зірвався. За результатами проведення експертизи було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за 1 ч.. ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою «Нещасний випадок».