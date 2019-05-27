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У Донецькій області поліцейські затримали російського “злодія в законі”

27.05.2019

Стало відомо, що у Донецькій області оперативники Нацполіції затримали в Покровську російського злодія в законі на прізвисько Гліб Кінешемський.

Зі слів правоохоронців, затриманий, мабуть від страху бути притягненим за новими російськими законами, згадав, що він — українець і ще до розвалу СРСР, за його словами, мав якийсь стосунок до міста Красноармійська, тому і вирішив прибути в нашу країну.

Але швидше за все, він приїхав виконувати вказівку ФСБ Росії.

За наявною інформацією, він прибув саме на ту територію нашої країни, де проводитися операція Об’єднання єднаних сил, для створення злочинної структури і подальшої дестабілізації ситуації в регіоні.

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