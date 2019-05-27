Розглядати позов проти Зеленського через розпуск Ради Верховний суд відмовився

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба суду.

У Верховному суді пояснили, що розгляд такого позову є юрисдикцією Конституційного суду.

«Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту», — йдеться у повідомленні.

Також позивач вважає, що призначення позачергових виборів на червень порушує його права, зокрема як можливого кандидата в депутати — «перешкоджає планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени».

Водночас Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Ради «не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції».

Позивач має 15 діб на те, аби оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

24 травня Верховний суд отримав вже третій позов щодо визнання незаконним розпуску Ради Зеленським.

Також читайте: ВЕРХОВНИЙ СУД ОТРИМАВ ЩЕ ОДИН ПОЗОВ ПРО РОЗПУСК РАДИ

Нагадаємо, що 20 травня відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Під час промови шостий президент заявив, що розпускає парламент.

21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначив дочасні вибори на 21 липня. Він набув чинності з дня публікації — 23 травня.

22 травня Зеленський екстрено скликав Верховну Раду, аби внести зміни до закону про вибори народних депутатів. Він пропонує скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар’єр до Верховної Ради з 5% до 3%. Однак Рада не включила законопроект Зеленського до порядку денного.

Згідно з останнім опитуванням, найвищий рейтинг має партія президента Володимира Зеленського, далі йде партія кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: Громадське телебачення

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!