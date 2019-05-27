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Верховний суд відмовився розглядати позов проти Зеленського через розпуск Заради

27.05.2019

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради.

У Верховному суді пояснили, що розгляд такого позову є юрисдикцією Конституційного суду.

«Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту», — йдеться у повідомленні.

Також позивач вважає, що призначення позачергових виборів на червень порушує його права, зокрема як можливого кандидата в депутати — «перешкоджає планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени».

Водночас Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Заради «не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції».

Позивач має 15 діб на ті, аби оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

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