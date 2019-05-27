Давайте поговоримо про мертвих душах у так званої «армії дыныры». Це дуже незручна тема для окупаційних армій, бо великі дєньгіна кону.

Не будемо ходити навколо. Поїхали

Отже, в рядах окупаційних армій існую батальйони, полкИ і т д. незаконні формування. Але, в абсолютно кожному підрозділі є так звані невидимки — це «офіцери» і рядові, яких на службі не бачив взагалі ніхто. Максимум, коли їх бачили — це при перевірці з штабу і як штабний прислуги [ і то на час перевірки].

Хоча у всіх вышеперечисленнных особин підписані контракти з «армією» дыныры, офіційно підписано. В реальному житті ці двоногі тупо сидять вдома і приїжджають тупо по дзвінку, мовляв бігом в частину, куратори приїхали. Вищеназвані невидимки служити не хочуть від слова зовсім, їх влаштовує саме такий спосіб служби. Ща розповім як це відбувається в деяких так званих полкових з’єднаннях.

Так звана «перша слов’янська бригада» — це приблизно 2500-2800 орків. В її складі числяться кадрові росіяни: фахівці по роботі зі зв’язком, артилеристи-гаубичники, розвідвідділ з офіцерів-контрактників.

Тут мертвих душ вистачає: командир підрозділу прилаштував близько 20 непотрібних «офіцерів» дыныры, які тупо бігають за горілкою і грають в танчики на робочому місці + 10-12 тел взагалі ніхто не бачив у бригаді, хоча вони числяться в роті матеріального забезпечення або типу займаються штабною роботою.

Такі «командири» дынырийского міжгалактичного спецназу як Сосновий, Лихвар, Олексій Данько та інші привели в свої батальйони всю свою рідню: племінників, кумів, дядьків і т. д. Російські куратори були б в шоці, якщо б дізналися кількість тих у слов’янській бригаді, хто на утриманні, при погонах, але навіть камуфляж ні разу не одягав.

Але є і хороші новини: рф платить справно тупо всім тим, кого прибудували в слов’янську бригаду типу по блату. А влаштували всіх, кого можна і не можна, аж до свекрух і колишніх дружин. До речі, всім їм справно і без затримок платять так звані бойові, на відміну від звичайного фаршу.

На всю так звану слов’янську бригаду розподілено майже 50 мертвих душ з різними прописки: Старобешеве, Комсомольське + з шахтарських селищ. Всі ці 50 невидимок справно отримують від рф і типу бойові, і полігонні. Правда, доводиться ділитися: половина йде тому, хто пристроїв тіло, а половина самому невидимці. Непоганий дохід, до речі: «командир» слов’янської бригади має з мертых душ від 5 тис. фублев з рила.

Дынырийские комбати знімають пінку не таку, але по 2-4 тисячі фублев з рила теж стрижуть. У підсумку, кухарська братія, яка краде все шо погано лежить, отримує десь 8 тыщов на руки чистими. Інше бабло йде в лапи комбатов, щоб солдати НАТО не відняли.

В медсанчастині слов’янської бригади теж вистачає приколів: завідуюча, колишній лікар однієї з лікарень Донецька, приходить в частину тупо в день зряплаты. Весь інший час це тіло торгує медикаментами наліво і направо.

До речі, вищезгадані воены крысятничают — все собі в кишеню кладуть, а росіянам нічого не дають взагалі. Бабло з мертвих душ типу «камандиры» пускають на бл*дей, горілку і наркоту [можуть собі дозволити хлопці, так би мовити].

У так званої третьої мотострілецької бригади взагалі треш і чад. Так званий «генераль дыныры» за прізвищем Тимофєєв керується простим економічним принципом: з кожного бійця» хоч жмут вовни. Тимофеєву заносить навіть так звана «героїня рыныды» за прізвищем Корса. Вона, до речі намагалася якось показати характер і не занести, але їй швидко пояснили просту істину: краще відстібати мовчки «генералові» доляху з розпилу бк і палива, ніж працювати роботу за 6-8 тыщов фублев.

Взагалі Тимофєєв нагадує мені легитимыча ростовського, якого весь час мало: чувак обклав даниною тупо всіх «офіцерів» бригади — 1500 фублев в місяць з рила. У підсумку «офіцери» доять военовов дыныры на бабло, а якщо раптом не вистачає, то доповідають свої кровні. Причому відмовити так звані офіцери не можуть, бо втратять хорошої посади — в окупованій Горлівці у лейтенанта-колаборанта зряплата 22-25 штук фублев, причому ці не на передову, максимум на стрілянини на полігон.

Шоб були зрозумілі апетити Тимофєєва, поясню на пальцях: у чувака десь ціла рота мертвих душ. Тіло має в місяць лівими десь 700-800 штук фублев на місяць і взагалі не париться нічим в цьому житті [у нього все добре].

До речі, дуже хороший бізнес в так званої армії дыныры можна зробити на списуванні палива + матеріально технічних засобів і, звичайно ж, на металобрухт. Тут місцевим заходить мізер, бо в частці жадібні росіяни майже завжди.

Загін колаборантів під назвою «оплот». Тут теж весело і цікаво: убитих тут звільняють заднім числом через три місяці тільки, а зряплаты двухсотых весь цей час тихенько кладуть собі в кишеню «офіцери».

Микола Юраш — це коллаборант, що відповідає за особовий склад «оплоту». Саме це тіло рубає бабло з недоросов регулярно і стабільно: за його наказом тих, у кого закінчився так званий контракт, не скорочують і не віддають документи. Точніше віддають, брешу — із затримкою на три місяці. Ну, а зарплату за ці три місяці Коля Юраш кладе собі в кишеню, бо звільнені недоросы заднім числом.

Якщо не помиляюся, в «оплоті» мертвих душ близько 400 осіб. На всіх них виділяють гроші, а отримують ці гроші тупо «командири». В принципі, зрозуміти начальство орків можна — раптом що, вони першими будуть валити з Донбасу, тому потрібно собі-сину-доньці-брата-свата-куму-восьмиюродной тітки троюрідного дядька купити будиночок-машину-квартиру на росіії. Ну, а поки «офіцери» дыныры проводять бабло на мертвих душ бухгалтерії, бидло хай воює.

У так званої «республіканської гвардії» теж є як заробити на ідіотах. Якщо не помиляюся, то так званий сотий батальйон взагалі тупо кинули на зряплаты за пару місяців, мотивуючи це тим, що поки батальйон переходив у перепідпорядкування, все це кодло служило за ідею.

До речі, окупаційні влади скандал зам’яли про те, що був час, коли военам «республіканської гвардії» платили тупо по 15 тыщов фублев, а «бойові» не платили. Точніше платили, але «командирам» в кишеню: папери на отримання «бойових» подавалися в так званий штаб корпусу, гроші виходили і ділилися між «командирами» та фінансовим управлінням корпусу.

Для масштабів і апетитів крадіжки російських грошей, поясню більш популярним: за 2017-2018 роки «бойові» повинні були отримати близько 1200 тіл, які бухали [ваивале] в районі Зайцево та Авдіївки. Але! Так як їм не заплатили «бойові», то сума виходить десь близько 25 тис. фублев х 1200 абизян. Це ні багато й ні мало — всього 30 млн фублев. Були випадки, коли коллаборантам платили за 9 тыщов фублев в місяць, а решта тупо крысячили.

Згідно з наявною у мене інформацією, 6 так званих «командирів республіканської гвардії» вкрали 2,5 млн фублев на рило. Але найцікавіше те, що 2,5 млн х 6= 15 млн. Запитаєте, мовляв, а де ще 15? Другу половину забрав захараст. Ці гроші він провів через свій так званий благодійний фонд. Саме епічне те, що саме з цих грошей захараст купував подарунки дітям і людям похилого віку в обстрілює райони і передавав їх на камери ріс тб через свою дружину. С*ка, прям на сльозу зараз пробило — до кабзону полетів не просто жах Лондона, а дынырийский Робін Гуд.

Взагалі мертві душі «армії дыныры» були завжди. Росіяни тупо втомилися з цим явищем боротися. Щоправда, росіяни знайшли вихід із ситуації, щоб не так сумно було: вони теж зробили собі невидимі загони і домовилися з місцевими орками про те, що вони закривають очі на мертві російські душі, а росіяни симетрично закривають очі на мертві душі з числа місцевих абизян. У підсумку все шикарно: росіяни стрижуть гроші, проводячи невидимок через ростовський і новочеркаський військкомати. Ну, а зряплаты мертвих душ виходять не маленькі : за паперами проводяться зряплаты офіцерів рф, зв’язківців, командирів особливих частин, всіляких заступників і радиоразведчиков.

Ну і звичайно ж росіяни мають доляху з кожної військової частини орків: в кожному підрозділі прописують кілька тіл, зряплаты яких місцевим коллаборантам чіпати не можна — це недоторкане бабло. До речі, наївні росіяни думають, що ми не знаємо про те, що «ихтамнетам» видають «паспорта» дыныры або лыныры, а реальні документи залишаються у військкоматах на території рф. Хлопці, ви самі розумні і не палитесь взагалі. Майже.

Зовсім забув нагадати росіянам про те, що ми також не знаємо як у кожному так званому армійському корпусі були створені центри видачі бланків кадровим військовим рф+контрактникам і про те, що росіяни оформляють візу [не іржати] шобы в’їхати на окуповані як турист. І так — ми поняття не маємо про те, що трупи «туристів» вивозяться з Донбасу в першу чергу + не знаємо про вимогу до контрактникам зачистити соцмережі і видати паролі входу в облікові записи начальству, бо якщо не зробиш цього, то вбивати хохлов за бабло не пустять + про негласне наказі — у випадку п*здореза засипати плаццдарм трупами місцевих военов, бо це просто витратний матеріал, точка.

Епілог. Росіяни, забудьте про пенсії і лікарнях, дитсадках і школах. Поки полтораметровый вова грається геополітику, ви будете жити в лайні. З чим вас і вітаю.

До речі, колаборанти і бойові абизяны з донецької та луганської пропискою, як там з мотивацією у вас? Чи подобається вам те, що на вас рубають бабло тилові щури? Або ви просто терпіли і дозволяєте рубати гроші на собі, щоб солдатам НАТО не дісталися фубли?

Мораль. Погодьтеся, колаборанти і російські замутили непоганий стартап на ідіотах?