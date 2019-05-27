Біля кордону з Польщею та Словаччиною затримано п’ятьох порушників

Впродовж вихідних прикордонники Мостиського та Чопського загонів затримали п’ятьох «мандрівників», які в обхід пунктів пропуску намагались дістатися країн ЄС.

Так, біля пункту пропуску «Шегині», з допомоги пильних жителів прикордоння, співробітники прикордонної служби затримали громадянина України. Мешканець Закарпаття, 1971 року народження підтвердив, що через відсутність належних документів намагався поза пунктом пропуску перейти кордон і дістатися Польщі. Через деякий час, у такий самий спосіб прямував за кордон громадянин Грузії 1986 року народження, а з ним – громадянин Вірменії 1980 року народження. Обох чоловіків також було затримано по інформації місцевих мешканців. А прикордонники сусіднього відділу «Краківець» затримали 31-річного громадянина Сирії, який дочекавшись темряви, також в обхід пункту пропуску пробирався через кордон.

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Іншого правопорушника – 55-річного громадянина Туреччини, затримали біля кордону зі Словаччиною прикордонники відділу «Великий Березний» Чопського загону. В ході проведених заходів правоохоронці з’ясували, що іноземець нещодавно прибув до Києва літаком, та, щоб потрапити до країн ЄС, не маючи усіх необхідних документів, він вирішив піти на порушення.

Стосовно усіх затриманих осіб прикордонники склали документи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справах прийматиме суд.

Джерело: ДПСУ

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