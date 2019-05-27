Як працюватиме е-система “Трембіта” розповіла Супрун

Нацслужба здоров’я і Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками співпрацюватимуть через автоматичний обмін даними у системі електронної взаємодії між державними органами “Трембіта”.

Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Перший автоматичний обмін даними через “Трембіту” – національну систему електронної взаємодії між державними органами – запрацював між Національною службою здоров’я та Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Завдяки цьому можна робити понад один мільйон автоматичних перевірок даних щомісяця при реалізації програми “Доступні ліки””, – йдеться у пості.

За словами Супрун, раніше такі перевірки проводились вручну.

“Відтепер взаємодія дозволяє провести спрощену процедуру перевірки аптечних закладів на наявність ліцензії тричі — під час реєстрації та укладання договору між аптеками та НСЗУ, погашення електронних рецептів у аптеках та подання аптеками звітів до НСЗУ про відпущені ліки, на підставі яких здійснюється відшкодування їх вартості. Такі перевірки — це передусім упевненість у тому, що лікарські засоби за програмою “Доступні ліки” відпускають лише ті аптеки, які мають чинну ліцензію. Відшкодування вартості ліків з коштів держбюджету отримують лише аптеки, які працюють на законних підставах”, – зазначила Супрун.

Вона повідомила, що також заплановано запуск електронних послуг з ліцензування в медичній сфері.

“Після ретельної перевірки системою онлайн можна буде отримати ліцензії на виробництво, продаж та імпорт ліків. Запровадження системи — це не лише раціональне використання коштів. Це також зменшені корупційні ризики, вища ефективність роботи держорганів та зручність в отриманні послуг. Адже тепер громадянам не треба буде щоразу збирати одні й ті самі довідки для різних установ. З налагодженням роботи “Трембіти” бігати починають дані, а не люди”, – наголосили Супрун.

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Вона також підкреслила, що “Трембіта” дає змогу будувати безпечні інформаційні міжвідомчі взаємодії державним органам та органам місцевого самоврядування. “Обмін даними відбувається через інтернет шляхом обміну електронними повідомленнями напряму між їхніми інформаційними системами. Це справді великий крок у напрямку технологій, прозорості та оптимізації роботи”, – написала Супрун.

Джерело: Укрінформ

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