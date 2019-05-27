Повінь – зміна системи

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Сталося диво: суд пішов проти злодійського клану голови ДСА Зеновія Холоднюка

27.05.2019

Ще недавно таке здавалося неможливим, проте, схоже, судова система, опинившись після президентських виборів у незвичному для себе стані «незалежної гілки влади» (тобто «без нагляду»), почала демонструвати норов.

Солом’янський райсуд столиці відмовив у позові власної «даху» — Державній Судовій адміністрації України.

Сам позов стосувався повернення майна і документів ДСА: ще 9 квітня НАБУ вилучив Судової адміністрації декілька електронних носіїв інформації та документацію в рамках кримінального провадження за фактом розкрадань в процесі придбання обладнання для аудіо-відеозапису судових засідань для судів. Судова адміністрація вимагала повернути своє майно, стверджуючи, що обшук слідчими НАБУ проходив з якимись процесуальними порушеннями.

Причина, по якій в ДСА не уявляють собі життя без кількох вінчестерів і договорів купівлі-продажу, напрошується сама собою: швидше за все, руки «постачальників» судової системи відрізняються традиційною шаловливостью. І хтось дуже боїться інформації, що міститься на вилучених носіях.

Ця гіпотеза підтверджується і настільки відверто бунтарським рішенням суду, який залишив вилучене майно ДСА в розпорядженні НАБУ. Ймовірно, слідчим вдалося переконати суд у тому, що інформація дійсно містить докази завищення закупівельних цін з подальшим «дерибаном» грошей, виділених з держбюджету. За словами представника НАБУ, були отримані докази зв’язку керівництва ДСА з бенифециарами компанії, яка перемогла в конкурсі, і це підтверджено при дослідженні вилучених електронних носіїв». Зокрема, — з листування з представниками компанії-конкурсанта. При цьому детектив підкреслила, що в НАБУ схильні вважати, що «спілкування з керівництвом компанії, листування з боку керівництва ДСА почалися задовго до оголошення конкурсу».

Мабуть, судді врахували і ті старі «витівки», які нахабно проворачивало керівництво Судової адміністрації в останні роки. Безкарне розкрадання керівника ДСА Зеновія Холоднюка давно стало надбанням ЗМІ, однак при «старій» владі йому все сходило з рук. Точніше, тут треба говорити не про одну «старої» влади, а про двох, так як в ГСУ Холоднюк прийшов ще в часи президентства Януковича. Правда, тоді він ставився до нижчого розряду виконавців, так званим «завгоспам Януковича» — “смотрящим” за тим, щоб фінансові потоки не проходили мимо рук представників «правлячої партії». А після приходу до влади команди Порошенка, всупереч люстрационному закону, згідно з вимогами якого Холоднюк повинен був опинитися на вулиці, він, навпаки, був просунутий на посаду глави Судової адміністрації.

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Після чого «завгосп» почав активно збагачуватися, користуючись, зокрема, прийнятої новацією про оснащення суден засобами відеофіксації судових процесів. З урахуванням кількості судів в країні і плутанини з їх злиттям-розділеннями в ході «судової реформи», ця тема виявилася дуже «жирної». І Холоднюк, має добру школу тупого крадіжки в стилі Партії регіонів, розвернувся по повній. Тим більше, що ДСА отримала фінансування під цей проект у повному обсязі (що виглядає дивно на тлі постійних стогонів про нестачу грошей у бюджеті).

Під чуйним керівництвом Холоднюка ДСА відважно провалила впровадження проекту, закупивши за космічні гроші некомплектное і непрацездатний браковане обладнання та програмне забезпечення. В ході цієї грандіозної афери преса неодноразово писала про масштабне розпилювання державних коштів Холоднюком і Ко, однак до часу «завгосп Януковича» вважав, що його зв’язку дозволяють професійно красти до нескінченності.

Госаудитслужба виявила, що фірми, які отримували жирні замовлення від ДСА (наприклад, ТОВ «Альтаїр» – на 27 млн. грн., ТОВ «Фолгат» – на 43 млн. грн.), були пов’язані між собою і контролювалися створеним при Державній судовій адміністрації ДП «Інформаційні судові системи». А це підприємство перебувало під невсипущим контролем Надії Холоднюк – сестри Зеновія Васильовича.

Вкрадені «вершки» переводилися в готівку через так звані «ями» і фізосіб-підприємців. Ці процеси
курирував брата начальника – Ігор Васильович Холоднюк.

Правда, сімейна жадібність і тупа впевненість у власній безкарності періодично призводили до «дрібним» неприємностей. Скажімо, восени 2017 року стався гучний скандал: директор ДП «Інформаційні судові системи» Леонід Богданов був заарештований в рамках кримінальної справи, порушеної ГПУ за фактами афер з фіктивними поставками програмного забезпечення для Мін’юсту в 2013-2014 рр. і розкрадання 6,4 млн. грн. Правда, в ті часи Холоднюк міг «нагнути» суди на сто завгодно, тому Богданов був випущений без застави та втік у невідомому напрямку. Ще один начальник сестри Холоднюка – Геннадій Живаєв перебуває під слідством: йому визначили “щадний” застава – усього в 128 тис. грн.

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Холоднюк дійсно міг спокійно красти, бо примудрився збудувати сімейно-злочинну вертикаль, яка прикривала нахабний грабунок держави з усіх боків. Скажімо, дочка Холоднюка – Маша – відважно працювала в Секретаріат Кабміну, причому у відділі фінансового моніторингу. Захищаючи батька і всю рідню від підозр в переведенні в готівку.

Відкритість і унікально показове злодійство банди, яка засіла в ДСА, стали настільки безмежними, що, незважаючи на могутність глави клану Холоднюков, навесні 2018 року було відкрито кримінальне провадження №42017000000001155 за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або організованою групою).

Після чого і були вилучені інформаційні носії, які Холоднюк намагався повернути через суд. І вперше програв.

Поінформовані джерела в судових колах стверджують: “Масштаби розкрадань там фантастичні, запуск ЕСИТС відкладений на невизначений час, і ніхто з колишніх покровителів не хоче підставляти шию під сокиру, захищаючи корупційну сімейку, спалившуюся через невгамовної жадоби”.

Автор: Олег Бойко

 

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