Сталося диво: суд пішов проти злодійського клану голови ДСА Зеновія Холоднюка

Ще недавно таке здавалося неможливим, проте, схоже, судова система, опинившись після президентських виборів у незвичному для себе стані «незалежної гілки влади» (тобто «без нагляду»), почала демонструвати норов.

Солом’янський райсуд столиці відмовив у позові власної «даху» — Державній Судовій адміністрації України.

Сам позов стосувався повернення майна і документів ДСА: ще 9 квітня НАБУ вилучив Судової адміністрації декілька електронних носіїв інформації та документацію в рамках кримінального провадження за фактом розкрадань в процесі придбання обладнання для аудіо-відеозапису судових засідань для судів. Судова адміністрація вимагала повернути своє майно, стверджуючи, що обшук слідчими НАБУ проходив з якимись процесуальними порушеннями.

Причина, по якій в ДСА не уявляють собі життя без кількох вінчестерів і договорів купівлі-продажу, напрошується сама собою: швидше за все, руки «постачальників» судової системи відрізняються традиційною шаловливостью. І хтось дуже боїться інформації, що міститься на вилучених носіях.

Ця гіпотеза підтверджується і настільки відверто бунтарським рішенням суду, який залишив вилучене майно ДСА в розпорядженні НАБУ. Ймовірно, слідчим вдалося переконати суд у тому, що інформація дійсно містить докази завищення закупівельних цін з подальшим «дерибаном» грошей, виділених з держбюджету. За словами представника НАБУ, були отримані докази зв’язку керівництва ДСА з бенифециарами компанії, яка перемогла в конкурсі, і це підтверджено при дослідженні вилучених електронних носіїв». Зокрема, — з листування з представниками компанії-конкурсанта. При цьому детектив підкреслила, що в НАБУ схильні вважати, що «спілкування з керівництвом компанії, листування з боку керівництва ДСА почалися задовго до оголошення конкурсу».

Мабуть, судді врахували і ті старі «витівки», які нахабно проворачивало керівництво Судової адміністрації в останні роки. Безкарне розкрадання керівника ДСА Зеновія Холоднюка давно стало надбанням ЗМІ, однак при «старій» владі йому все сходило з рук. Точніше, тут треба говорити не про одну «старої» влади, а про двох, так як в ГСУ Холоднюк прийшов ще в часи президентства Януковича. Правда, тоді він ставився до нижчого розряду виконавців, так званим «завгоспам Януковича» — “смотрящим” за тим, щоб фінансові потоки не проходили мимо рук представників «правлячої партії». А після приходу до влади команди Порошенка, всупереч люстрационному закону, згідно з вимогами якого Холоднюк повинен був опинитися на вулиці, він, навпаки, був просунутий на посаду глави Судової адміністрації.

Після чого «завгосп» почав активно збагачуватися, користуючись, зокрема, прийнятої новацією про оснащення суден засобами відеофіксації судових процесів. З урахуванням кількості судів в країні і плутанини з їх злиттям-розділеннями в ході «судової реформи», ця тема виявилася дуже «жирної». І Холоднюк, має добру школу тупого крадіжки в стилі Партії регіонів, розвернувся по повній. Тим більше, що ДСА отримала фінансування під цей проект у повному обсязі (що виглядає дивно на тлі постійних стогонів про нестачу грошей у бюджеті).

Під чуйним керівництвом Холоднюка ДСА відважно провалила впровадження проекту, закупивши за космічні гроші некомплектное і непрацездатний браковане обладнання та програмне забезпечення. В ході цієї грандіозної афери преса неодноразово писала про масштабне розпилювання державних коштів Холоднюком і Ко, однак до часу «завгосп Януковича» вважав, що його зв’язку дозволяють професійно красти до нескінченності.

Госаудитслужба виявила, що фірми, які отримували жирні замовлення від ДСА (наприклад, ТОВ «Альтаїр» – на 27 млн. грн., ТОВ «Фолгат» – на 43 млн. грн.), були пов’язані між собою і контролювалися створеним при Державній судовій адміністрації ДП «Інформаційні судові системи». А це підприємство перебувало під невсипущим контролем Надії Холоднюк – сестри Зеновія Васильовича.

Вкрадені «вершки» переводилися в готівку через так звані «ями» і фізосіб-підприємців. Ці процеси

курирував брата начальника – Ігор Васильович Холоднюк.

Правда, сімейна жадібність і тупа впевненість у власній безкарності періодично призводили до «дрібним» неприємностей. Скажімо, восени 2017 року стався гучний скандал: директор ДП «Інформаційні судові системи» Леонід Богданов був заарештований в рамках кримінальної справи, порушеної ГПУ за фактами афер з фіктивними поставками програмного забезпечення для Мін’юсту в 2013-2014 рр. і розкрадання 6,4 млн. грн. Правда, в ті часи Холоднюк міг «нагнути» суди на сто завгодно, тому Богданов був випущений без застави та втік у невідомому напрямку. Ще один начальник сестри Холоднюка – Геннадій Живаєв перебуває під слідством: йому визначили “щадний” застава – усього в 128 тис. грн.

Холоднюк дійсно міг спокійно красти, бо примудрився збудувати сімейно-злочинну вертикаль, яка прикривала нахабний грабунок держави з усіх боків. Скажімо, дочка Холоднюка – Маша – відважно працювала в Секретаріат Кабміну, причому у відділі фінансового моніторингу. Захищаючи батька і всю рідню від підозр в переведенні в готівку.

Відкритість і унікально показове злодійство банди, яка засіла в ДСА, стали настільки безмежними, що, незважаючи на могутність глави клану Холоднюков, навесні 2018 року було відкрито кримінальне провадження №42017000000001155 за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або організованою групою).

Після чого і були вилучені інформаційні носії, які Холоднюк намагався повернути через суд. І вперше програв.

Поінформовані джерела в судових колах стверджують: “Масштаби розкрадань там фантастичні, запуск ЕСИТС відкладений на невизначений час, і ніхто з колишніх покровителів не хоче підставляти шию під сокиру, захищаючи корупційну сімейку, спалившуюся через невгамовної жадоби”.

Автор: Олег Бойко