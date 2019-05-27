Зеленський вибачився перед Коломойським за Богдана

Президент України Володимир Зеленський вибачався перед своїм покровителем, олігархом Ігорем Коломойським з-за юриста Андрія Богдана.

Так сам бізнесмен висловився в рамках інтерв’ю, яке дав напередодні «Українській правді».

Як відомо, Андрій Богдан працював юристом Ігоря Коломойського, але з самого початку, найпершим став підтримувати президентські амбіції Зеленського, у зв’язку з чим став однією з ключових фігур штабу ЗеКоманды, а зараз очолив Адміністрацію Президента.

За словами Коломойського, 21-22 квітня Зеленський вибачився перед ним, що забрав Богдана, хоча олігарх весь час не переставав працювати з ним.