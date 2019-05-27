Російська компанія вирішила судитися з українським заводом Антонов

Російська Об’єднана авіабудівна корпорація подала в суд на Антонов. Позовну заяву направлено в Арбітражний суд Москви 23 травня.

Публічне акціонерне товариство ” Об’єднана авіабудівна корпорація подала в суд на український державний авіаційний концерн Антонов. Про це йдеться в матеріалах судової картотеки.

Так, заяву було направлено до Арбітражного суду Москви 23 травня.

В якості третіх осіб виступають Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби №46 по Москві і ОАК-Антонов – спільне підприємство ОАК і Антонова.

Матеріали, що роз’яснюють суть претензій, в картотеці поки не опубліковані.

Нагадаємо, в цьому році в рамках програми імпортозаміщення заплановано відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178.