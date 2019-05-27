Во сколько обошлась свадьба Каменских и Потапа? Назван бюджет

О деталях звездного бракосочетания рассказал Андрей Данилко. По его словам, певица хочет детей.

Раскрыт бюджет звездной свадьбы Насти Каменских и Алексея Потапенко. По словам Андрея Данилко, “свадьба получилась платежеспособная”. Об этом сообщает StarHit.

На свадьбу певица и продюсер потратили около 2.8 миллионов гривен. В эту сумму не включен декор и концертная программа.

Мероприятие прошло в итальянском ресторане Fabius под Киевом. Гостей угощали осьминогом, камчатским крабом, фуа-гра и другими деликатесами.

По словам Андрея Данилко, который присутствовал на свадьбе в образе Верки Сердючки, он выступал бесплатно и “никогда бы не взял с них деньги”. Также артист отметил, что Каменских рассказала ему, что хочет детей.

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