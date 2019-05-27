На друк виборчих бюлетенів є лише 17 днів замість 70, – ЦВК

Центральна виборча комісія вкотре закликає інші органи влади внести зміни до законодавства через брак часу для підготовки до позачергових виборів народних депутатів.

Про це члени ЦВК сказали на брифінгу 27 травня.

“Встановлені законодавством (“Про публічні закупівлі” – УП) терміни не відповідають строкам, які встановлені виборчим законодавством”, – стверджує голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

Зокрема, друк бюлетенів має зайняти 70 днів: 48 – на проведення тендеру та 22 – на виготовлення.

Однак у ЦВК кажуть, що мають зробити це все за 17 днів, щоб вкластися у терміни виборчого законодавства і встигнути підготуватись до виборів.

Також, за словами заступника очільниці ЦВК Євгена Радченка, відомство ризикує не встигнути підготувати інформаційні плакати про кандидатів. Мовляв, договір на їх виготовлення буде підписаний в той день, коли вони вже мають бути доставлені в ЦВК.

“Якщо торги відбудуться успішно, не буде жодної скарги, будуть належно оформлені документи учасників… Тільки за цих умов ми встигаємо в день доставки підписати договір”, – пояснив Радченко.

Він розповів, що відомство вже оголосило 4 перевиборчі тендери. Їхня сумарна очікувана вартість становить понад 51 мільйон гривень.

Водночас, за словами заступника голови ЦВК, наразі неможливо розпочати конкурс на друк бюлетенів.

“На момент, коли ми маємо оголосити торги, ми не знаємо кількість кандидатів”, – наголосив Радченко, зазначивши, що від кількості кандидатів залежать параметри бюлетенів.

Він також додав, що існує ризик непроведення агітації за рахунок коштів державного бюджету.

За словами голови ЦВК, перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів запропонував провести робочу нараду за участі представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, профільних міністерств і Державного казначейства.

Робоча група має вирішити питання щодо тендерних механізмів у виборчий період.

На питання, як Центрвиборчком бачить вирішення ситуації, Тетяна Сліпачук відповіла, що їхня позиція співпадає з проектом закону, зареєстрованим у парламенті і визначеним президентом як невідкладний.

Цей законопроект, який депутати минулого тижня не внесли в порядок денний, виводить окремі види тендерних процедур з-під дії закону “Про публічні закупівлі”.

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Нагадаємо, що раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель Центрвиборчком не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Через це Центрвиборчком звертався до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонувавурядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на “благо поколінь”. 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.

Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.

Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар’єру до 3%.

А також не проголосувала за внесення до порядку денного сесії законопроекту президента щодо публічних закупівель під час виборчого процесу проголосували лише 127 нардепів.

Джерело: УП

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