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Кращі смішні вислови прихильників Зеленського

27.05.2019

Прийшов до мене в лічку старий приятель, і години дві доводив, що я занадто похмуро дивлюся на речі, що «Україна і не таке переживала», «борітеся-поборете» та інші пафосні статуси. Але коли я показав йому свою підбірку скріншотів «типових виборців зеленського» — він пішов думати і не повернувся.

Я ці скріншоти збирав, починаючи з першого туру і донині. Зберігав не для того, щоб опублікувати, а скоріше як доказ, що я не зійшов з розуму і мені не здається, що владу в Україні захопила сама дрімуча і неосвічена частина населення, на чолі з таким же вождем-шаурмистом. І все це до остраху нагадує жовтневий переворот 1917 року, тільки у виконанні нащадків тих п’яних матросів. І начебто можна просто сміятися над їх дурістю, але блять — це адже саме вони зараз формують курс країни. Це їх неуцтво використовують політтехнологи Коломойського для захоплення влади, і ніхто не розуміє, як цьому перешкодити.

Велика добірка під катом. Попереджаю — після перегляду вам захочеться або іржати, або напитися.


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