«У Вінницю, на ринок!»: Гройсман зганьбився безглуздою помилкою

25 травня Україна святкувала важливе досягнення: Міжнародний трибунал ООН у Гамбурзі виніс рішення про те, що Росія повинна негайно звільнити три затриманих українських корабля і 24 затриманих моряків, які були захоплені в полон 25 листопада минулого року після обстрілу українських катерів військовими РФ.

Прем’єр-міністр України, який нещодавно подав заяву про відставку, прокоментував цю важливу подію на своїй сторінці в Фейсбук. При цьому Гройсман допустив грубу помилку, написавши, що рішення приймав Міжнародний Гаазький трибунал, а не трибунал в Гамбурзі.

На цю помилку звернув увагу телеграм-канал Лисиця правда by Kuksin.

«І цей чоловік 4 роки обіймав найвищу виконавчу посаду в державі. Яка партія? Які вибори? На ринок Володимир. У Вінниці на ринок», — підписав автор публікації.

Варто відзначити, що незабаром помилка в пості прем’єра була виправлена.