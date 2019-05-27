Кабмін затвердив стратегію розвитку “Борисполя” і позбавив аеропорт грошей на її реалізацію

На початку травня Кабінет Міністрів України затвердив стратегію розвитку міжнародного аеропорту “Бориспіль” до 2045 року.

Вона передбачає колосальне збільшення пасажиропотоку і розширення всієї інфраструктури. Всього в повітряні ворота планується інвестувати близько 3 430 млн євро. Однак, у керівництва вже виникло питання до держави — звідки їм брати кошти, якщо Кабмін затвердив стратегію, але при цьому постановив забирати у них 90% доходів у скарбницю країни.

Плани

Пасажиропотік “Борисполя” з 2022 по 2024 року може збільшитися орієнтовно до 20 млн пасажирів. У ці роки планується розпочати будівництво першої черги основного пасажирського терміналу, з’єднаного з продовженої галереєю терміналу D, облаштувати нові місця стоянок повітряних суден, почати будівництво вантажного терміналу, будівництво виділеного перону для вантажних повітряних суден, будівництво офісного центру для експедиторських і логістичних компаній та інших офісних будівель.

На наступних етапах реалізації концепції (2025-2045 роки) “Бориспіль” може приймати від 30 до 54 млн пасажирів в рік. Тоді планують приступити до будівництва наступних черг основного пасажирського терміналу, розширення вантажного сектора, створенню додаткової площі для аеродромної служби та наземного обслуговування, додатково збільшити потужності в південному напрямку бази технічного обслуговування повітряних суден. Також планують продовжити галерею основного пасажирського терміналу, розширити існуючі потужності паливозаправного комплексу та інженерної інфраструктури.

Гроші

Варто зазначити, що реалізовувати концепцію розвитку “Бориспіль” планує за рахунок власних коштів, залучених коштів міжнародних фінансових організацій, державної підтримки, а також інвестицій суб’єктів господарювання. Орієнтовна сума, необхідна на реалізацію, становить 3 430 млн євро.

Воно передбачає починаючи з 1 січня 2019 року відрахування 90% прибутку для підприємств, обсяг чистого прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді складає більш 50 000 тис. гривень. Раніше аеропорт віддавав в казну країни 40% свого прибутку і на думку керівництва “Борисполя”, встановлення нового відсотка вилучення призведе до припинення реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів. Крім того, аеропорт не зможе оновлювати обладнання і виконувати поточні обов’язки, у тому числі виплачувати міждержавний “японський” кредит (було отримано 10 років тому на будівництво терміналу D).

Також постанова Кабміну заблокує завершення вже початих проектів, серед яких — розширення перону біля терміналу D, підвищення пропускної спроможності вантажного терміналу, оплата вже побудованої частини паркінгу, продовження галереї терміналу D, оновлення обладнання авіабезпеки.

У зв’язку з цим міжнародних аеропорт “Бориспіль” Міністерство інфраструктури звернулися в Кабмін з інформацією щодо ризиків зриву пріоритетного для транспортної сфери проекту розвитку аеропорту.

Обумовлено

Генеральний директор міжнародного аеропорту “Бориспіль” Павло Рябікін:

В аеропорту “Бориспіль” на сьогоднішній день є п’ять терміналів, експлуатується лише два з них із-за незручного розташування інших. І щоб в майбутньому не виникало таких проблем, ми спробували зробити дорожню карту розвитку на найближчі 30 років. Ми намагалися враховувати всі фактори — кількість населення України, потенціал зростання повітряних суден, які будуть літати в перспективі, пропускну здатність терміналів, злітних смуг і так далі. Результатом цього став проект концепції розвитку — це “книга” на 800 сторінок, яка була передана в Кабмін півтора року тому. На їхнє прохання ми вносили коригування, все детально вивчалося і нарешті місяць тому ми отримали рішення, яке в цілому схвалив розвиток “Борисполя”. Паралельно було проведено підрахунок капіталовкладень, який дозволить реалізувати концепцію. Це один із пунктів, який викликав велику кількість питань, особливо у Міністерства фінансів. Щоб реалізувати базові проекти, необхідно приблизно 3,5 млн євро. При цьому ми розуміємо, що основна частина суми ляже безпосередньо на аеропорт. Є також частина проектів, яка повинна бути реалізована в перспективі з залученням приватного капіталу.

Перший заступник генерального директора Євген Дихне:

Відсутність концепції розвитку завжди було проблемою для планування діяльності “Борисполя”. Наприклад, термінал D був побудований не там, де треба, а там, де можна було. Це питання власності землі. Так вийшло, що вона була роздана приватним особам та підприємствам і сьогодні це створює для аеропорту проблеми. Розроблена концепція — це для нас абсолютно новий, європейський шлях розвитку. Напевно в 2045 році ми вже тут працювати не будемо, але приємно, що “Бориспіль” має таку довгострокову програму розвитку і всі наші дії і таких керівників будуть здійснюватися тільки на основі цієї концепції. Ніколи тут не буде керівника, який зможе щось змінити за власним бажанням. В основі концепції розвиток “Борисполя” як хаба. Ми обов’язково повинні стати аеропортом карго хабом (вантажний центр).

Заступник генерального директора по комерційній діяльності та стратегічного розвитку Георгій Зубко:

Розвиток інфраструктури вже є базовою потребою. Щоб продовжувати рости такими темпами, як ми ростемо, обов’язково потрібно розвивати інфраструктуру. Незважаючи на перспективні плани, хочу підкреслити, що велику роботу ми вже зробили за останні кілька років. Проекти були реалізовані як аеропортом, так і, наприклад, “Укрзалізницею”. Ми отримали дуже важливе транспортне сполучення. Сьогодні ми відкриваємо об’єкт паркувальної інфраструктури і це для нас також дуже важливо. На території аеропорту ми маємо 3 200 паркувальних місць і в години пік їх вже недостатньо. Тому перша черга багаторівневого паркінгу, 1019 місць, сьогодні відкрита. Є дуже важливий проект, який ми не реалізуємо власними силами. Це проект будівництва сучасного готельного комплексу, який буде розташований за паркінгом. Також важливим є будівництво офісного центру. Колектив “Борисполя” ми дуже цінуємо, тому хочемо створити максимально комфортні умови. Це тільки маленька частина проектів, над якими ми працюємо.

Заступник генерального директора з економіки та фінансів Кирило Звонарьов:

Аеропорт “Бориспіль” — це перше підприємство, яке успішно здійснила трансформацію своєї бізнес-моделі. За кілька років, з 2014 року, підприємство з глибоко збиткового, стагнуючого, з падаючими обсягами, перетворилося на високоприбуткове підприємство, європейського лідера з темпами зростання. За 4 роки ми більш ніж подвоїли пасажиропотік, ростемо темпами по 20% щорічно. Такий стабільний і динамічний ріст є унікальним для авіаційної галузі Європи. Також ми увійшли в перелік найбільших платників податків України. Ми стали єдиним підприємством в Україні нефінансового сектора, яка має мінімально можливий кредитний рейтинг. Таких результатів ми досягаємо в жорстокій конкуренції з міжнародними аеропортами. Україна нічого не інвестує в “Бориспіль”, навпаки — вилучає 40% прибутку і 18% у вигляді податку на прибуток. Навіть у цих умовах ми активно розвиваємося, інвестуючи кошти, що залишилися. І концепція розвитку розроблена виходячи з цих цифр. Але минулого місяця Кабмін прийняв постанову про збільшення відсотка вилучення до 90%. Це призведе до зупинки реалізації будь-яких проектів. Ми вже звернулися до Кабінету Міністрів і сподіваємося на виважене їх рішення.

Заступник генерального директора з авіаційної безпеки Микола :

Авіаційна безпека починає працювати задовго до того, як нас бачать пасажири. В аеропорту побудована багаторівнева система безпеки, про яку я сьогодні не буду розповідати. Скажу, що наш підрозділ одне з найбільших в аеропорту, щодня працює кілька сотень людей. Ми використовуємо близько 300 спеціальних технічних засобів контролю, електричних приладів і відеосистем. Це дозволяє нам говорити, що наша система безпеки відповідає міжнародним стандартам, а також національного законодавства України. Щорічно у нас проводяться міжнародні аудити. Ми розуміємо, що аеропорт розвивається, тому перебудовуємо системи захисту під зростаючий пасажиропотік. Разом з колегами з США, Ізраїлю й Іспанії ми провели оцінку системи і побудували план розвитку на найближчі 5 років. Сподіваємося, що наш бюджет дозволить реалізувати цю програму.

Заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу Олег Струк:

Аеропорт — це дуже складна інженерно-технічна система. За день тут може перебувати до 100 тис. людей. Вони потребують комфортних умовах. Над цим наш персонал і працює. У нас більше 4 тисяч фахівців, які проходять спеціальне навчання. Також ми не можемо бути осторонь розвитку аеропорту. Я взагалі вважаю, що в найближчі роки ми повинні забезпечити пропускну спроможність у 200 млн осіб. Тому ми докладаємо максимум зусиль для створення європейських умов.