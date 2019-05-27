Черговий факап Зеленського: заступник глави АП Тимошенко не вийшов з бізнесу

Президент України Володимир Зеленський всього тиждень на посаді, а факапів вже вистачає. Після резонансного призначення в Адміністрацію Президента люстрованого Андрея Богдана, на кону ще один гучний скандал.

На цей раз підступ у 30-річному заступнику голови Адміністрації Президента Кирилі Тимошенко. Свою посаду він заслуживши тім, що протягом всієї виборчої кампанії знімав відеоролики для Зеленського.

Втім, як виявилось, працював Тимошенко не на одного Зеленського.

Паралельно його клієнтами були люди Порошенко, Гройсман та Кабмін. Його компанія Goodmedia підготувала цілий фільм про друга і бізнес-партнера Петра Порошенка – “п’ять днів з Ігорем Кононенко”.

Не цуралася Goodmedia і заробітків з бюджету України. У 2018 році на компанію було виділено 15 млн грн державних коштів.

Альо на відміну від свого шефа – Богдана, він не поспішає відмовлятися від комерційної діяльності і виходити з бізнесу. Станом на 27 травня в державному реєстрі Тимошенко як і раніше вказаний бенефіціаром компанії Goodmedia, що є прямимо порушенням законодавства.