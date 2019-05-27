Комітет Ради не підтримає законопроект щодо заборони виробництва хутра в Україні

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин не підтримає прийняття проекту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні” №10019 від 7 лютого 2019 року.

За його словами, цей закон має ознаки дискримінації окремих видів господарської діяльності, що порушує Конституцію України, а також запроваджує надмірне та необґрунтоване адміністративне навантаження на бізнес.

На думку Бакуменка, прийняття зазначеного проекту Закону матиме низку негативних наслідків економічного, соціального та екологічного характеру не лише для сільського господарства, а й для економіки України в цілому.

“Прийняття закону №10019 несе за собою посилення соціальної напруги у сільській місцевості внаслідок втрати працівниками своїх робочих місць та зростання ризику подальшої трудової міграції за межі України; повну залежність українських споживачів від імпорту сировини для легкої промисловості та готової продукції; скорочення українського експорту; втрати бюджету за рахунок недоотримання податкових надходжень; погіршення стану екосистеми внаслідок виникнення проблеми належної утилізації 40 тисяч тонн на рік відходів птахофабрик та рибопереробки”, — пояснивши Бакуменко.

Як відомо, 30 вересня 2018 року петиція за заборону виробництва хутра в Україні на сайті Верховної Ради набрала понад 27 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних.

Серед причин введення заборони на виробництво хутра в інших країнах автор петиції зазначив забруднення довкілля, ризик для здоров’я людей — гній, сеча, послід від діяльності тваринних ферм потрапляють у водойми, що може бути небезпечним для людей, також негуманні умови утримання тварин та жорстокий забій.