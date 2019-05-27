Зеленський буде висіти на якомусь дереві на Хрещатику — Ярош

У разі якщо президент України Володимир Зеленський зрадить Україну, то втрачає «життя» і буде «висіти на дереві» на Хрещатику.

Про це командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош заявив в інтерв’ю «Обозревателю».

За його словами, українці навчилися проводити повстання.

«Зеленський у своїй інавгураційній промові говорив, що готовий втратити рейтинги, популярність, посаду… Ні, він втратить життя. Буде висіти на якомусь дереві на Хрещатику – якщо зрадить Україну і тих людей, які на Революції і війни загинули» , — зазначив Ярош.

У теж час Ярош вважає, що у Зеленського є всі перспективи стати хорошим президентом і бойовим Верховним Головнокомандувачем.

«Він може дати стимул до прискорення реформування Збройних Сил України та інших державних силових структур з кращим світовим стандартам. І не тільки натовським… Він може об’єднати світове українство, що у сто разів підвищить потенціал держави і відсіч російській агресії. Він навіть може стати великим українським націоналістом, ніж Ярош. Тому що на даний момент має набагато більше важелів впливу на розвиток української нації», — підкреслив він.

Також він зазначив, що Зеленський може дати свободу бізнесу, звільнивши підприємців тиску силовиків.

«Зробити так, що бізнес не будуть так «шарахкать», як «шарахкали» при попередніх президентах. В яку б область я не приїжджав – скрізь підприємці говорили: нас «Кашники» «кошмарят» по повній програмі, менти, податкова…», — додав Ярош.