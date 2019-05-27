МЗС вимагає від Росії назвати місце і час звільнення українських моряків

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту з питанням, коли і де будуть повернуті українські кораблі та моряки, захоплені в районі Керченської протоки.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо «НВ», передає Інтерфакс-Україна.

«Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. Сьогодні вона піде в російський МЗС. У ноті ми запитуємо яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово», — сказала вона.

Також Зеркаль зазначила, що завтра відомство звернеться до всіх міністрів закордонних справ, з тим щоб вони звернулися до РФ з тим, що вона зобов’язана виконати рішення Трибуналу».

За її словами, звернення до глав МЗС всього світу, не тільки Європи.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов’язав РФ звільнити 3 українських корабля і 24 моряків Військово-морських сил України, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У свою чергу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що позиція Росії щодо звільнення полонених українських моряків залишається незмінною, незважаючи на ухвалу Трибуналу.