Арешт Вишинського визнано законним. Його звинувачують у держзраді

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання керівника «-Украина» Кіріла Вишинського.

«27 травня об’єднанна палата кримінального Касаційного суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кіріла Вишинського на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження», – йдеться у повідомленні.

Повний текст судового рішення обіцяють оприлюднити 3 червня, й ознайомитися з ним можна буде у Єдиному державному реєстрі судових рішень (справа № 766/22242/17, провадження № 51-7276 км 18).