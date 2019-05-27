Луцькі активісти привернули увагу до поганих доріг – висадили квіти у ями на асфальті

У Луцьку на автошляху зі жвавим рухом за кілька годин висадили квіти. Таким чином мешканці вирішили привернути увагу комунальників до ремонту доріг. Місцеві чиновники підтверджують: за останні роки робили лише ямковий ремонт.

На одній із луцьких вулиць від самісінького ранку збираються люди з лопатами. Активісти висаджують квіти в ями в асфальті.

“Не тільки по цій вулиці, є багато інших доріг, які не були відремонтовані після зими, і ми хочемо звернути на це увагу влади. Тому що кожен день тут проїжджають тисячі автівок, і вони всі мусять об’єднання їжджати, це спричиняє аварійність. Разом з тім, машини розбиваються, ми тут теж їздимо… Хочемо, щоб тут не садили квіти, а там, де потрібно, тому що тут потрібно асфальтом залатувати”, – пояснює учасник акції Дмитро Климук.

Загалом за півгодини роботи активісти засадили пів сотні ям. Таким чином “озеленили” 300 метрів автошляху, де найбільше ям і вибоїн. Учасників акції підтримують водії.

“Це люди нікого правильно, щоб зганьбити Луцьк на цілу Україну. Що таке багате місто, де поряд митниця, де надходження суперові – і в нас отакі дороги. Це просто стід і ганьба Волині… Це шикарно для всіх областей України, хай повчаться. Як волинські чиновники можуть, де є ямка, посадити квітку”, – вважає водій Володимир Ткаченко.

Нарікають на дорогу і пішоходи. Скаржаться, що її не ремонтували роками. Місцеві чиновники підтверджують: ремонт робили лише ямковий. Проте днями планують узятися за капітальне відновлення дорожнього покриття.

“Вулиця Набережна, напевно, років 10 капітально не ремонтувалася, точно. Так, були поточні ремонті. Зараз було оголошено два тендери. Думаю, сьогодні-завтра почнуться роботи там”, – каже директор ЖКГ Луцька Юрій Крась.

Таку акцію небайдужі містяни провели у Луцьку вперше. Обіцяють висаджувати квіти й на інших проблемних дорогах міста.