Терорист Гіркін розповів як на початку війни бойовики прикривався мирними жителями. Відео

Російський терорист Ігор Гіркін заявив, що в 2014 році його банда зумисне прикривалася мирними жителями й уникала військових зіткнень з українськими воїнами поза забудовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Гіркіна, всі бої з українською армією “у відкритому полі” в 2014 році закінчувалися поразкою.

“У забудованих місцях техніка й озброєння відігравали меншу роль, і ми цим користувалися. Один український військовий говорив мені:”Що ж ви, як боягузи, сидите … Виходьте в поле, не прикривайтесь мирними жителями”. Ну, вибачте, вийти в поле, щоб нас знищили? Я все-таки не Дон Кіхот Ламанчський”, – заявив Гіркін.

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