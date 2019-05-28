Луценко сказав, коли піде у відставку

Генпрокурор Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.

Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

Він зазначив, що треба поважати вибір українського народу, який обрав нового президента, але це не означає, що всі мають піти у відставку.

“Конституція і закони України обумовлюють, хто має піти у відставку, а хто має дещо пізніше прийняти відповідне рішення. Для себе таке рішення я прийняв. Вважаю, що моє завдання разом із колегами із правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори”, – сказавши він.

Після цього, додав генпрокурор, він піде у політику, але не у списки партій, а “до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку подій”.

“Моє бачення, щоб в країні цінували людей за справи, а не слова. За конкретні вчинки та вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу трирічного перебування на посаді до логічного кінця. Вибори до парламенту відбудуться у 20-х числах липня відповідно, коли новообраний парламент обере уряд, після цього можна буде говорити про нового генерального прокурора”, – резюмував Луценко.