У Донецьку в ряди бойовиків «ДНР» заманюють шансоном

В окупованому Донецьку продовжують функціонувати намети, де можна записатися повоювати за «ДНР».

Популярністю пункти вербування не користуються. Щоб залучити в намети потенційних новобранців, організатори придумали оригінальний спосіб — голосніше включили шансон.

Відео з Донецька опублікував журналіст і блогер Денис Казанський: «Убога намет на вулиці і ревучий з колонки шансон. Гучна музика, очевидно, потрібна для залучення потрібного контингета, щоб всі дегенерати в радіусі кілометра чули і стягувалися на звук».

— Денис Казанський (@den_kazansky) 27 травня 2019 р.

Місцеві жителі розповідають, що палатка стоїть у досить жвавому місці — біля Калінінського ринку. Пункт вербування відкривають майже кожні вихідні, але відповідальні за залучення в ряди «ДНР» нової живої сили, відверто нудьгують.

Є контингент, який збігається на гучну музику, але це зовсім не ті люди, на яких розраховували організатори.

Розумні люди вважають за краще триматися від таких точок подалі.

В цілому відео підтверджує те, про що всі найчастіше говорять жителі окупованих територій: у багатьох прихильників окупантів на зміну емоційного підйому прийшло розуміння і розчарування.