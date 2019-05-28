Там давно не стріляють: В Мережі вибухнув скандал з-за приїзду Зеленського на передову

У Мережі вибухнув скандал з приводу приїзду президента України Володимира Зеленського в Луганську область, де він оглянув позиції військових у Станиці Луганській та Щастя.

Офіцер Збройних сил України Сергій Місюра розкритикував повідомлення прес-служби Адміністрації президента, де мова йшла про першій робочій поїздці Зеленського.

За словами Місюри, в повідомленні прес-служби є граматичні помилки і не тільки. Він звернув увагу на те, що прес-служба назвала агресора противником і на те, що президент «побував на посаді».

«В якому посту? На посаді? Або просто той, хто пише, знає тільки пост ДАІ на в’їзді в Кривий Ріг?», — написав військовослужбовець.

Також він зазначив, що якщо фахівці патронажної служби везуть Зеленського на передову, то це не повинна бути локація, де з 2015 року немає ніяких бойових дій, не рахуючи «стрелкотни».

Крім того, він поцікавився скільки протоколів було порушено, коли президента привезли в яскравій сорочці на пост спостереження.

«Або камуфляж, зняття погонів, розпізнавальних знаків — зняття все, щоб солдат і офіцер не відрізнялися — це тупий протокол на війні?», — додав Місюра.

За його словами, президент дві години ходив по місцевості, а потім полетів до часів Яр.

Також він додав, що тепер новий президент буде робити ті речі, які до нього почав екс-президент Петро Порошенко.

«І рейтинги їм (Зеленському і Порошенко — ред.) потрібно тримати до виборів. А ми повинні бути червоними прапорцями по сторонах, щоб не згорнули, а не шлагбаумом. Хоча і дуже хочеться», — написав Доник.

Також вона додала, що у часи правління Порошенко не було такого, щоб президент «поїхав на війну», а його два літака знаходилися в Києві.