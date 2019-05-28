Журналісти показали, як чиновники часів Януковича “захопили” держдачі і побудували там котеджі

Чиновники часів побіжного Віктора Януковича “захопили” державні дачі в Пущі-Водиці і побудували там котеджі.

За інформацією журналістів, Ренат Кузьмін, екс-заступник генпрокурора України часів побіжного Віктора Януковича, в 2006 році взяв в оренду державну дачу. У 2008 році він оформив дозвіл на проведення капітального ремонту Пущі-Водиці, обіцяючи інвестувати 1 млн грн. Ремонт зробив, як стверджують журналісти, але дача стала приватною. У 2010 році приватизував державну дачу і побудував особняк

«Той самий Кузьмін, який грав Мурку на день народження Яна Табачника. Він також значиться як орендодавець , хоча це комплекс давно приватний: альтанка, будинок для охорони, дизайнерське оформлення подвір’я. Кузьмін побудував на місці держдачі палац і в 2010 році його приватизував. В 2014 році, коли він зник з України, будинок переписали на його колишню тещу. І лише після скандалу, генеральна прокуратура відкрила справу», — йдеться в розслідуванні.

На даний момент будинок заарештований. Відкриті кримінальні справи, в тому числі і на Кузьміна, стверджують журналісти.

Сусід по дачі Кузьміна — інший чиновник часів Віктора Януковича Андрій Кравець. За інформацією журналістів, на території держдачі, колишній чиновник побудував справжній палац з тенісним кортом.

«Кравець і зараз у списку орендодавців, хоча дев’ять років тому він приватизував на себе половину будинку. Зробив це тихо і непомітно», — йдеться у розслідуванні журналістів.

Журналісти помітили, що в Пущі-Водиці, на ділянці біля держдачі, яку з 2019-го року орендує Катерина Одд, ведеться будівництво будинку. Катерина — дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда.

Це той самий брат, вплив якого на Конституційний суд став однією з імовірних причин звільнення Шевчука, вважають журналісти.

«Два місяці ми стежили за цим будівництвом і шукали тих, хто дав на нього дозвіл. Не знайшли, тому що ніяких доків сім’я Оддив немає, а будівництво на території держдач — незаконно. Більш того, за словами експерта ось так «по-тихому» побудований об’єкт з державного парканом можна буде не просто легалізувати, але і … приватизувати», — йдеться в розслідуванні.

Як розповів експерт BIHUS.info щоб почалося будівництво потрібно мати документ на оренду землі, але ГУС не може передати в оренду , вони не розпоряджаються землями державної власності. Це може зробити тільки КМДА своїм розпорядженням. І для цього ділянку повинен бути сформований: в земельному кадастрі має бути виділена земельна ділянка з окремим кадастровим номером.

Весь цей час адміністрація «Пущі» запевняла: на їх території ніякого будівництва немає. Крім того, про будівництво не згадується ні в київській адміністрації, ні у державній будівельній інспекції.