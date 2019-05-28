«Вони всі українці, х*хлы!» Фанат «ДНР» Прилепін поскаржився на жителів Донбасу

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів «ДНР», визнав, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

Про це повідомив блогер «Кримський бандерівець» в Twitter, зазначивши, що Прилепін назвав жителів Донбасу спочатку «українцями», потім «хохлами».

«Та всі вони українці. Є, звичайно, реально, малоросійський характер… Ми росіяни, понаїхали туди з Росії. Звичайно, вони сильно відрізняються від нас, чесно кажучи. Вони, звичайно, хохли, навіть донецькі», — заявив фанат «російського світу».

— Кримський бандерівець (@CrimeaUA1) 27 травня 2019 р.